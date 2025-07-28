«Страны, которые поддерживают РФ, заплатят». Сенатор Грэм заявил, что Путин серьезно просчитался насчет Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении главы Кремля Владимира Путина, заявил, что разделяет его разочарование последними действиями страны-агрессора России.

Об этом сенатор написал в соцсети Х в понедельник, 28 июля.

Грэм прокомментировал заявление Трампа о сокращении срока для Путина по заключению мирного соглашения с Украиной, отметив, что последние шаги РФ свидетельствуют об отсутствии реального желания вести переговоры.

Реклама

«Путин серьезно просчитался в отношении президента Трампа. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, скоро заплатят за это давно назревшую цену», — подчеркнул он.

Он также добавил, что Конгресс готов «помочь президенту Трампу в его усилиях по возвращению сторон за стол переговоров».

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

«Нет причин ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп в понедельник, 28 июля, во время визита в Шотландию.

Ранее президент США сказал, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.