Трамп заявил, что «конечный срок» в отношении РФ может наступить раньше, чем через 50 дней

15 июля, 21:46
Трамп прокомментировал «конечный срок» в отношении РФ (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Трамп прокомментировал «конечный срок» в отношении РФ (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

Об этом Трамп заявил во вторник, 15 июля, во время общения с журналистами.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок в отношении России может закончиться раньше», — сказал президент США.

Он отметил, что в случае, если в течение 50 дней не удастся достичь договоренности, «это будет очень плохо». В таком случае Соединенные Штаты продолжат вводить пошлины и другие ограничительные меры против России.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

Редактор: Виктория Горевая

