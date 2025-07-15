Трамп заявил, что «конечный срок» в отношении РФ может наступить раньше, чем через 50 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России , может закончиться раньше, чем через 50 дней.

Об этом Трамп заявил во вторник, 15 июля, во время общения с журналистами.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок в отношении России может закончиться раньше», — сказал президент США.

Он отметил, что в случае, если в течение 50 дней не удастся достичь договоренности, «это будет очень плохо». В таком случае Соединенные Штаты продолжат вводить пошлины и другие ограничительные меры против России.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».