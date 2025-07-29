Это может переломить ход войны. В чем очень серьезно просчитался Путин

Только это может заставить Путина согласиться на прочный мир с независимой Украиной

Сорок минут. Ровно столько длились переговоры между Украиной и Россией 23 июля в Стамбуле. Этого времени хватило лишь на то, чтобы объявить об обмене пленными — и ни на что больше. Ни о каком продвижении в сторону устойчивого прекращения огня речи не шло: обе делегации довольно быстро поняли, что затягивать встречу нет смысла.

Такой итог не стал неожиданностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что позиции сторон все так же далеки друг от друга. Путин по-прежнему считает, что способен «переждать» Соединённые Штаты и Европу — чья поддержка критически важна для Украины — и одержать победу на поле боя. Его не интересует прекращение огня, к которому продолжает призывать президент США Дональд Трамп.

Однако настоящая интрига последних дней — это растущее количество доказательств того, что Путин серьёзно просчитывается в оценке как позиции Трампа, так и устойчивости Запада.