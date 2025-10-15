В Израиле заявили, что одно из тел, которые накануне передал ХАМАС, не принадлежит ни одному заложнику

15 октября, 19:16
Четыре гроба с погибшими израильскими заложниками боевики ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста (Фото: REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

Армия обороны Израиля заявила, что одно из тел, которые боевики группировки ХАМАС передали 14 октября в рамках мирного соглашения, не принадлежит ни одному из заложников.

ЦАХАЛ отметил, что это установила экспертиза в Национальном институте судебной медицины.

Израильская армия обязала ХАМАС «принять все необходимые меры» для возвращения тел погибших заложников.

The Times of Israel пишет, что, по данным израильских властей, четвертое тело принадлежит неустановленному палестинцу.

По словам высокопоставленного источника в «сопротивлении», термин, используемый для обозначения террористических группировок в Газе под руководством ХАМАСа, «это тело, является телом солдата, который был захвачен в плен во время операции сопротивления».

Как утверждал источник Al Jazeera, в мае 2024 года в плен был захвачен солдат ЦАХАЛ и убит в лагере беженцев в Джабалии.

Тогда израильские военные быстро опровергли утверждение ХАМАСа о том, что те захватили их солдата в Джабалии.

Ранее 14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщалось, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Израиль сектор Газа Заложники ХАМАС ЦАХАЛ Израиль-ХАМАС перемирие

