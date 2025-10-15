«Мы обязательно поедем в Россию». Мать освобожденного из плена ХАМАС украинца поблагодарила Путина

Максим Харкин и еще 12 заложников вернулись домой из плена ХАМАС (Фото: Русскоязычная Facebook-страница МИД Израиля)

Мать освобожденного украинца Максима Харкина , которого боевики ХАМАС удерживали в заложниках в течение 738 дней, сообщила, что ее сын хочет получить российское гражданство и планирует поехать в Москву.

Об этом Наталья Харкина заявила в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.

«Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдет. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать», — сказала она.

По словам Натальи, за время плена ее сын похудел на 30 килограммов, но сейчас находится «в хороших руках».

Ранее в интервью другому российскому пропагандистскому агентству ТАСС Харкина поблагодарила российского диктатора Владимира Путина за возвращение своего сына из плена.

«Я очень благодарна за это и чрезвычайно горжусь тем, что имею гражданство России», — сказала женщина, добавив, что вместе с сыном хочет лично поблагодарить диктатора.

Она утверждает, что «именно благодаря Путину» условия содержания ее сына в плену якобы были лучше, чем у других заложников.

Ранее в МИД Израиля сообщили, что среди освобожденных 13 октября 13 заложников ХАМАС есть Максим Харкин — уроженец Донецка, который был в плену с октября 2023 года. Мужчину захватили в плен во время фестиваля Nova в кибуце Реим, куда его пригласили друзья.

В Израиль Максим Харкин переехал с матерью. У мужчины есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в РФ.

Издание Maariv писало, что вскоре после того, как пребывание Максима Харкина в плену подтвердилось, семья оформила российский паспорт и ему. Они надеялись, что это поможет быстрее его освободить.

Израильское Министерство иностранных дел также заявило, что были освобождены еще 12 человек, которых удерживала палестинская группировка ХАМАС.

Среди них, в частности: Элькана Бохбот, Авинатан Ор, Йосеф-Хаим Охана, Эвьятар Дэвид, Ром Браславский, Сегев Калфон, Нимрод Коэн, Эйтан Хорн, Матан Зангаукер, Бар Куперштейн, Дэвид Кунио и Ариэль Кунио.