На видео видно, как боевики ХАМАСа ведут мужчин в круг людей в Газе, заставляют их стать на колени, после чего казнят (Фото: Социальные сети/Рейтеры)

В нескольких районах Газы вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и враждующими группировками. Один из инцидентов завершился, вероятно, публичной казнью, на фоне роста беспокойства относительно ситуации с безопасностью после вывода Израиля из частей территории .

Об этом сообщает CNN.

Событие наблюдали многочисленные очевидцы. Это может свидетельствовать о попытке ХАМАСа продемонстрировать силу и восстановить контроль после выхода израильских войск из некоторых районов, пишет издание.

CNN подтвердило место съемки видео — район аль-Сабра в западной части города Газа. Однако точную дату события установить не удалось. Вероятно, казнь произошла уже после вступления в силу перемирия, ведь до этого израильские силы действовали в этой зоне, отмечает издание. Разрушения зданий на кадрах свидетельствуют, что видео снято недавно.

На записи видно, как нескольких задержанных — все они, похоже, взрослые мужчины — с завязанными руками силой тащат на площадь. Некоторые из них частично раздеты и босые. Перед расстрелом боевики избивают пленных, а после стрельбы — выкрикивают одобрительные возгласы, пишет CNN.

Палестинская правозащитная неправительственная организация Центр по правам человека Al-Mezan назвал инцидент «внесудебной казнью граждан» и призвал провести независимое расследование и наказать виновных.

В то же время силы безопасности Radaa, подконтрольные ХАМАСу, заявили, что «провели точную операцию в центре города Газа, во время которой были ликвидированы несколько разыскиваемых лиц и преступников». Однако никаких доказательств этого утверждения они не привели.

Radaa также заявила, что взяла под контроль ряд позиций в городе Газа и «проводит зачистки и аресты лиц, участвовавших в убийствах перемещенных лиц и нападениях на гражданских лиц».

CNN не смогло самостоятельно установить, кем были боевики и казненные мужчины. Однако известно, что видео появилось после нескольких дней вооруженных столкновений между бойцами ХАМАС и Doghmush family — влиятельным кланом, который живет в районе Аль-Сабри.

Ранее CNN сообщала, что Telegram-каналы, связанные с ХАМАСом заявляли, что насилие вспыхнуло после гибели сына одного из высокопоставленных военных командиров группировки.

Правозащитная организация Al-Mezan получила свидетельства, что после вступления в действие перемирия в районах Сабра и Тель-аль-Хава произошли перестрелки между боевиками и вооруженными членами местной семьи. По ее данным, нападавшие заявляли, что пытаются арестовать подозреваемых лиц.

«Столкновения привели к жертвам как среди членов семьи, так и среди нападавших. После ареста нескольких членов семьи в социальных сетях широко распространилось видео, показывающее казнь нескольких граждан», — добавила организация. Официальных комментариев местных властей по этому поводу нет.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.