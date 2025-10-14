Сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

Об этом говорится в опубликованном 14 октября совместном заявлениии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности (ШАБАК).

«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, четыре гроба с погибшими заложниками были переданы под опеку их сотрудников и в настоящее время находятся на пути к силам ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа», — говорится в тексте.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.