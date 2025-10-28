Российский Лукойл заявил о намерении продать свои активы за рубежом после введения санкций США

28 октября, 09:15
Российский Лукойл вынужден продавать свои активы за рубежом из-за санкций (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Российская нефтяная компания Лукойл заявила о намерении продать свои активы за рубежом из-за введения санкций против нее и ее дочерних предприятий.

Об этом говорится на сайте Лукойла.

Компания отметила, что рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато.

Лукойл будет продавать активы на основании лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на прекращение деятельности.

В компании добавили, что планируют в случае необходимости подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. После этого акции компаний на Московской бирже обвалились на более чем $5 млрд.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Трамп выразил надежду, что это побудит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

27 октября официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что санкции США против крупнейших нефтяных компаний РФ могут иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.

Газета Financial Times писала, что новые санкции США в сочетании с дальнейшими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике России.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Лукойл Россия Активы Война России против Украины Санкции против России Российская нефть

