Лукойл и Роснефть. Будут ли эффективными санкции США
Много сейчас вопросов об эффективности санкций США против Лукойла и Роснефти
Не надо спешить. Профессиональный ответ — пока это не очевидно, но посмотрим. Почему именно так? На это есть несколько причин:
1. Там предоставляется стандартный срок — месяц.
2. Мне не понравилась фразочка Трампа при объявлении этих санкций: «Надеюсь, они не надолго».
3. Решение об этих санкциях было очередным инструментом политического принуждения любимого друга Владимира к хоть каким-то типа настоящих переговоров, а не с целью нанесения экономического ущерба агрессору.
4. Месяц этот будет использован — к гадалке не ходи — для отстройки импортерами новых цепочек поставок нефти через специально созданных посредников.
5. И наконец, все будет зависеть от решимости минфина США все видеть, контролировать и реагировать на первые факты нарушений.
Пока 100% уверенности у нас нет. Месяц в наше время — это немало.
Текст опубликован с разрешения автора