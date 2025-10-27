Лукойл и Роснефть. Будут ли эффективными санкции США

Много сейчас вопросов об эффективности санкций США против Лукойла и Роснефти

Не надо спешить. Профессиональный ответ — пока это не очевидно, но посмотрим. Почему именно так? На это есть несколько причин:

1. Там предоставляется стандартный срок — месяц. До 21.11.2025 все должны прекратить с ними сотрудничество. То есть максимальное внимание — процессам именно с того времени (к тому времени все уже забудут, но мы посмотрим). А сейчас это лишь предположения и прогнозы.

2. Мне не понравилась фразочка Трампа при объявлении этих санкций: «Надеюсь, они не надолго».

3. Решение об этих санкциях было очередным инструментом политического принуждения любимого друга Владимира к хоть каким-то типа настоящих переговоров, а не с целью нанесения экономического ущерба агрессору.

4. Месяц этот будет использован — к гадалке не ходи — для отстройки импортерами новых цепочек поставок нефти через специально созданных посредников.

5. И наконец, все будет зависеть от решимости минфина США все видеть, контролировать и реагировать на первые факты нарушений.

Пока 100% уверенности у нас нет. Месяц в наше время — это немало.

Текст опубликован с разрешения автора