Patriot и не только. СМИ рассказали, что войдет в новый пакет вооружения для Украины от Германии

11 июля, 13:20
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Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет вооружения для Украины, сообщает Spiegel. По данным источников немецкого издания, планируется поставка средств ПВО, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников стоимостью 600 миллионов евро.

О предоставлении этого пакета должны объявить 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе.

По информации Spiegel, в новый пакет входят:

  • несколько пусковых установок Patriot и другое оружие класса «земля-воздух»,
  • БМП Marder,
  • танки Leopard 1,
  • оборудование для разминирования,
  • около 20 тысяч артиллерийских снарядов,
  • снаряды для танков Leopard,
  • разведывательные беспилотники.

Как пишет Spiegel, самыми ценными в этом пакете могут стать пусковые установки к Patriot и ракеты к ним.

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Этой помощью Берлин стремится продемонстрировать, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

Также Германия планирует предоставить Украине до конца года еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщали в Минобороны Германии в июне 2023 года.

Всего за 15 месяцев полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине вооружение на более чем 5 миллиардов евро.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Германия ЗРК Patriot

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