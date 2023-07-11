Patriot и не только. СМИ рассказали, что войдет в новый пакет вооружения для Украины от Германии 11 июля, 13:20 Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет вооружения для Украины, сообщает Spiegel. По данным источников немецкого издания, планируется поставка средств ПВО, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников стоимостью 600 миллионов евро.



О предоставлении этого пакета должны объявить 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе.



По информации Spiegel, в новый пакет входят:

несколько пусковых установок Patriot и другое оружие класса « земля-воздух»,

земля-воздух», БМП Marder,

танки Leopard 1,

оборудование для разминирования,

около 20 тысяч артиллерийских снарядов,

снаряды для танков Leopard,

разведывательные беспилотники.

Как пишет Spiegel, самыми ценными в этом пакете могут стать пусковые установки к Patriot и ракеты к ним.

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Этой помощью Берлин стремится продемонстрировать, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

Также Германия планирует предоставить Украине до конца года еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщали в Минобороны Германии в июне 2023 года.

Всего за 15 месяцев полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине вооружение на более чем 5 миллиардов евро.