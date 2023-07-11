Patriot и не только. СМИ рассказали, что войдет в новый пакет вооружения для Украины от Германии
Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)
Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет вооружения для Украины, сообщает Spiegel. По данным источников немецкого издания, планируется поставка средств ПВО, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников стоимостью 600 миллионов евро.
О предоставлении этого пакета должны объявить 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе.
По информации Spiegel, в новый пакет входят:
- несколько пусковых установок Patriot и другое оружие класса «земля-воздух»,
- БМП Marder,
- танки Leopard 1,
- оборудование для разминирования,
- около 20 тысяч артиллерийских снарядов,
- снаряды для танков Leopard,
- разведывательные беспилотники.
Как пишет Spiegel, самыми ценными в этом пакете могут стать пусковые установки к Patriot и ракеты к ним.
Этой помощью Берлин стремится продемонстрировать, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.
Также Германия планирует предоставить Украине до конца года еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщали в Минобороны Германии в июне 2023 года.
Всего за 15 месяцев полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине вооружение на более чем 5 миллиардов евро.