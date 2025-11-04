Мерц и фон дер Ляйен пропустят саммит ЕС с Латинской Америкой, чтобы не ухудшить отношения с Трампом (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Ряд европейских лидеров, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы избежать ухудшения отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

По словам собеседников, участие в саммите, который состоится 9−10 ноября в колумбийском городе Санта-Марта, подтвердили лишь пять европейских лидеров и трое лидеров стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Реклама

Одной из причин «низкой посещаемости» этого мероприятия является позиция Вашингтона в отношении нескольких стран Латинской Америки, в частности, военные угрозы Трампа в отношении Венесуэлы и недавние санкции против президента Колумбии Густаво Петра.

ЕС и Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) вместе охватывают 60 стран, которые составляют 21% мирового ВВП. Целью саммита является обсуждение укрепления торговых связей и борьбы с организованной преступностью.

Латинские страны также хотят использовать саммит для обсуждения действий Трампа в регионе, в частности, скопления американских кораблей возле Венесуэлы, санкций и угроз в отношении Панамского канала.

Кроме того, они надеются на поддержку Евросоюза для выдвижения кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна на должность следующего генерального секретаря ООН.

6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление Николаса Мадуро.

Читайте также: В Госдуме России пригрозили передать Венесуэле Орешник для войны с США

30 октября издание The Wall Street Jourlan со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа выявила ряд потенциальных целей в Венесуэле, которые включают военные объекты, задействованные в контрабанде наркотиков. В случае принятия решения об авиаударах, их целью будет заставить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что Мадуро подготовил письмо диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ракеты, радары и модернизированные самолеты — из-за того, что США собирают войска в районе Карибского бассейна.

3 ноября Трамп сделал неоднозначные заявления относительно возможного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле. В комментарии для телеканала CBS он заверил, что не ожидает войны, однако убежден, что дни диктатора Николаса Мадуро на посту «сочтены».