В Госдуме заявили, что США могут ожидать «сюрпризов» от России (Фото: Defense Express)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия поставляет вооружение Венесуэле и не исключил возможности передачи Каракасу комплекса Орешник. Об этом он сказал интервью Газета.Ru.

«Не вижу никаких препятствий для того, чтобы поставлять дружественной нам стране такие новые разработки, как Орешник», — сказал Журавлев.

Он заявил, что Россия является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет «почти всю номенклатуру вооружений — от стрелкового оружия до авиации».

Журавлев утверждает, что сведения об объемах и точных наименованиях поставок являются секретными, поэтому «американцев могут ждать сюрпризы».

По его словам, российские истребители Су-30МК2 составляют основу ВВС Венесуэлы. Он также заявил о поставке стране систем Панцирь-С1 и Бук-М2Е.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует разместить на территории Беларуси ракетную систему средней дальности Орешник, поэтому Европе надо обратить внимание на эти риски.

Он добавил, что оккупанты могут изготавливать до шести таких ракет ежегодно. Сейчас Украина подготовила список из 25 российских производителей компонентов для системы Орешник, которые еще не находятся под санкциями. Указанный перечень будет передан международным партнерам.

1 августа 2025 года Путин заявил, что первый серийный комплекс Орешник якобы поступил в армию РФ. Также российский диктатор утверждает, что в Беларуси уже выбрали место для размещения комплекса и вопрос «закроют до конца года».

28 октября пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт подтвердила, что Орешник планируют разместить в Беларуси до конца текущего года. Необходимая подготовка уже завершается, утверждала она.