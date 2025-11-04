Макс Бут: Венесуэла уже доказала свою устойчивость к попыткам США свергнуть ее авторитарный режим (Фото: awliberty.org)

В своей колонке для The Washington post известный американский военный историк Макс Бут критикует попытки Дональда. Трампа устроить переворот в Венесуэле и вспоминает сложную историю вмешательства США в политику латиноамериканских стран

Соединенные Штаты имеют давнюю историю вмешательств в дела Латинской Америки с целью смены режимов — будь то под лозунгом доктрины Монро в XIX и начале XX века или под предлогом борьбы с коммунизмом во времена Холодной войны. Эта стратегия редко приносила желаемые результаты, даже когда казалась успешной, и привела к глубокому и устойчивому чувству неприязни к «Северному Колоссу».

Тем не менее, по какой-то причине президент Дональд Трамп, похоже, стремится возродить эту позорную страницу истории — теперь уже в Венесуэле.