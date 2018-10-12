В РПЦ предложили созвать чрезвычайный Собор для низложения Варфоломея

В России предложили созвать чрезвычайный Собор для низложения Варфоломея

В Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.

Такое предложение поступило от члена синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерея Андрея Новикова.

Новиков предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений поместных Церквей".

Священник заявил о необходимости объявить, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошёл в общение с анафемой и сам подпал под неё".

Ранее пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявлял, что после получения Украинской церковью автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.