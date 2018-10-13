В РПЦ пообещали принять "какие-то меры" в ответ на предоставление автокефалии Украинской церкви

В РПЦ пообещали принять "какие-то меры" в ответ на шаги Константинополя

Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион заявил, что решения стамбульского Синода о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом.

В эфире телеканала Россия 24 он сказал, что в РПЦ будут "вынуждены принимать какие-то меры", сообщает Интерфакс.

"Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха. И я думаю, что решения нашего Синода будут такими, какие требуются церковными канонами", - отметил митрополит Иларион.

Решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви Иларион назвал "беспрецедентными по своей наглости".

"Действия патриарха Варфоломея, которые иначе как разбойническими назвать нельзя, приведут к расколу всего мирового православия, это для нас уже совершенно очевидно", - сказал он.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

В ответ на это в Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.