Предать Варфоломея анафеме: в РПЦ отреагировали на решение Синода

Пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков назвал "легализацией раскола" историческое решение Синода Константинопольского патриархата относительно украинской церкви.

"Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - цитирует его ТАСС.

По словам представителя Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископа Климента, епархии Московского патриархата не намерены брать участие в объединении украинских церквей.

Кроме того, комментируя решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, Климент заявил, что патриарх Варфоломей сам должен быть предан анафеме.

"Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему", - сказал он.

Решение Синода он назвал "никчемным" и не имеющим канонической силы.

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 168 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

Что такое автокефалия