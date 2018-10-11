Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса - Синод

Вселенский патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
"Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви", - говорится в решении Синода Константинопольского патриархата, обнародованном 11 октября.
Синод Константинополя принял историческое решение отменить синодальное письмо 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы.
Кроме того, Синод принял к рассмотрению апелляцию о снятии анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Таким образом, канонический статус Филарета и Макария восстановлен, а "их верующие восстановлены в общении с церковью".
Согласно документу, Константинополь также призывает все стороны отказаться от незаконного захвата церквей, монастырей и других объектов в Украине, а также от других враждебных актов.
Ранее Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух своих экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Его личными представителями были назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Кроме того, Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси подтвердил свое решение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.
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В свою очередь РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.
Что такое автокефалия
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