Объединение церквей: Порошенко заявил о поддержке со стороны группы епископов Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности некоторых представителей Украинской православной церкви Московского патриархата принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

"Обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата. Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания, но обратились со своими подписями к Вселенскому патриарху. И это стоит признания", - говорится в обращении главы государства по поводу решения Синода Константинопольского патриархата.

В то же время предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, отвечая на вопросы журналистов, отказался назвать точное количество епархий Московского патриархата, которые готовы принять участие в объединении церквей.

"Они держат это в тайне... Может десять, может больше десяти. Это на первых порах, а потом, я думаю, будут присоединяться десятками", - сказал он в четверг, 11 октября.

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.