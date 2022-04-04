«Для атаки востока Украины». Активист рассказал, как перемещают российскую военную технику по территории Беларуси 4 апреля, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Колона техники, которая едет в сторону России. 2 апреля 2022 года (Фото:t.me/Hajun_BY)

Основатель проектов Motolkohelp и Беларускі Гаюн Антон Мотолько следит за перемещениями российской техники по территории Беларуси. В эфире Радио НВ активист рассказал, как изменилась ситуация за последнюю неделю.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



«Еще до того как официально стали объявлять о „выводе войск“ [РФ], мы стали замечать, что началось большое движение, в основном из юга Беларуси. То есть от границы с Украиной начала выезжать войска. Очевидно, техника та, которая участвовала в боях, потому что были видны следы от оружия, пуль, разбитые стекла» — рассказал Мотолько.

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Сперва, отметил активист, это перемещение восприняли положительно, но потом поняли, что это только ротация:

«Пару дней назад, к сожалению, кроме выезжающей техники, мы начали замечать относительно большое количество новой техники, которую привозят. Она сначала стояла на эшелонах, на поездах в Гомеле. Но позавчера и вчера она начала выезжать в сторону городов, которые железной дорогой максимально близко связаны с Украиной, — это Ельск и Хойники. К сожалению, мы скорее можем говорить о ротации войск».

Также у активиста есть информация, которая требует дополнительного подтверждения:

«Наверное, вывезли практически все Искандеры, которые были в южной части Беларуси, в Гомельской области, откуда российские фашисты запускали ракеты по украинским городам. Больше чем за неделю до ротации войск начали перемещать штурмовики-истребители из Лиды, <...> а сегодня около 48 вертолетов вылетело из-под Минска, из аэродрома Мачулищи в Сеща — это Российская Федерация».

Мотолько предполагает, что авиация отправилась на дозаправку. Также возможно, по мнению активиста, что Сеща станет основным логистическим центром для российских войск.

«Стало быть, идет перемещение войск на ту территорию, с которой будет удобнее атаковать восточную часть Украины», — добавил Мотолько.

1 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты, предположительно, движутся в сторону Слобожанщины.

2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что хотя российские оккупанты отступают на севере Украины, они сгоняют силы на Донбасс и Харьковское направление, и готовятся к новым ударам.

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