Оккупанты откидывают свои группировки в сторону Слобожанщины — Генштаб 1 апреля, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Российские оккупанты продолжают отводить свои подразделения из Киевского и Черниговского направлениях. Предположительно, враг движется в сторону Слобожанщины.

Об этом говорится в сводке Генштаба на 18:00.

По информации ведомства, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы раненые военнослужащие вооруженных сил РФ, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

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На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Их допрашивают, применяя психологическое и физическое давление.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого «референдума». В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

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Город Мелитополь временно контролируется российскими военными и Росгвардией. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам в апреле 2022 года.

Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой «гуманитарной помощи» местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастья Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую «гуманитарную помощь».

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

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