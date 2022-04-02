Россия готовится к новым мощным ударам — Зеленский 2 апреля, 01:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что, хотя российские оккупанты отступают на севере Украины, они сгоняют силы на Донбасс и Харьковское направление и готовятся к новым ударам.

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В новом обращении глава государства рассказал, что на севере продолжается «медленное, но заметное» отступление россиян: где-то их с боями выгоняют украинские защитники, где-то они уходят сами. Отступая, оккупанты минируют дома, технику и даже тела убитых и продолжают бомбардировки, поэтому вернуться к обычной жизни на освобожденных территориях пока нельзя.

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«На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российские военные нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности — как внутренние, так и внешние…

Впереди — сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет, каждый это увидит. Каждый это почувствует — что наступает мир", — подчеркнул Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает перегруппировку войск для создания наступательных группировок. С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки в Белгородской области России в район Песков Харьковской области Украины переместили подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, для боевых действий на Донецком направлении.

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