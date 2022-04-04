40-й день войны. РФ ударила по Одессе и Николаеву, в Германии заговорили об эмбарго на российские энергоносители на фоне преступлений в Буче 4 апреля, 08:36 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в освобожденной Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Понедельник, 4 апреля — 40-й день противостояния Украины полномасштабной агрессии РФ. Неделя начинается реакцией шокированного мира на преступления России против гражданских украинцев, открывшихся после освобождения Бучи и десятков других городков и поселков Киевской и Черниговской областей.



НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.

Преступления России в Буче и других освобожденных городах: новые доказательства и реакции

Вопреки заявлениям России, где отрицают причастность к очевидным преступлениям российской армии в Буче, спутниковые снимки Maxar Technologies подтверждают, что первые признаки братской могилы убитых оккупантами жителей Бучи видны на спутниковых снимках от 10 марта, когда городок контролировали именно россияне.

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В СНБО Украины также опровергли заявления о непричастности российских оккупантов к военным преступлениям в Киевской области.



Не только Буча: в Сумской области российские оккупанты пытали и убили марафонца из Книги рекордов Украины Сергея Проневича (в селе Боромля).

В селе Ягодное Черниговской области оккупанты держали в подвале школы более 150 местных жителей, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. «Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети. Я склоняюсь перед их мужеством и выдержкй. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной», — написал Чаус.

Президент Польши Анджей Дуда резко прокомментировал убийство гражданских украинцев россиянами. «Преступников нужно называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото из Бучи опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие», — уверен политик.

Канада пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь российский режим к ответственности за совершение массовых преступлений в Украине. «Ответственные за эти ужасающие вопиющие поступки предстанут перед правосудием», — подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После зверств российских оккупантов против жителей Бучи министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала Евросоюз усилить санкции против РФ. В частности, рассмотреть эмбарго на энергоносители.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет призывать канцлера Германии Олафа Шольца ввести более жесткие санкции против России. На этой неделе Шольц совершит свой первый в должности канцлера визит в Лондон.



В ООН зафиксировали по меньшей мере 1417 насильственных смертей мирных украинцев с начала войны — без учета Мариуполя, Волновахи, Изюма, Попасной, Ирпеня и других мест интенсивных боевых действий, откуда информация поступает с опозданием или уточняется. Так что реальное количество погибших гражданских в Украине намного выше, констатируют в ООН.

В результате вторжения России в Украине погиб уже 161 ребенок, ранены 264 — Офис генпрокурора.



Главные бои и направления наступления РФ

После передислокации российских сил ключевые бои в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной и линии Изюм-Волноваха. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Ключевая задача, которую ставит сейчас перед собой РФ, — это окружение наших войск на востоке. Поэтому ключевые бои будут, безусловно, — это Мариуполь… Это Кременная, Рубежное. В Луганской области — это Попасная, которая является для них (российских оккупантов) одним из ключевых пунктов на данный момент, и это тоже линия Изюм-Волноваха», — сказал Денисенко в эфире национального телемарафона.

При этом он подчеркнул, что на этом направлении сосредотачиваются самые большие силы россиян и там будут проходить главные бои «ближайших дней или недель этой войны». «От результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может, и всей украино-российской войны 2022 года», — добавил Денисенко.

Британская разведка считает, что Мариуполь может быть ключевой целью вторжения РФ. Это сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, на территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за сутки отразили семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.



Новые обстрелы украинских городов

В ночь на 4 апреля по Одессе был нанесен ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация о последствиях уточняется, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.



Николаевская область: утром 4 апреля российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич — пока без деталей.

Во время вчерашних обстрелов оккупантами населенных пунктов в Николаевской области были убиты и ранены мирные жители. В результате обстрела Николаева 3 апреля один человек погиб, еще 14 доставили в больницу и 11 из них поместили на лечение, в том числе и 15-летнего ребенка в состоянии средней тяжести.

На границе Днепропетровской и Херсонской областей ночью оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обошлось без жертв. Врага в Днепропетровской области нет.





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