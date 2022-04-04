Армия России готовится захватить Харьков и окружить ООС — Минобороны Украины 4 апреля, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Харькова со стороны российских оккупантов (Фото:ГСЧС Украины)

Российские оккупанты готовятся к захвату Харькова. Также враг намерен окружить украинские силы Операции Объединенных сил.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга.

«Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку Объединенных сил и овладеть городом Харьков», — заявил Мотузяник.

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По его словам, Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины и принимает меры по формированию и перемещения дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военного округа для участия в боевых действиях.

«Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах — как путем переброски войск других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва», — рассказал Мотузяник.

Кроме того, оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

«В целом российские оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины», — добавил спикер Минобороны.

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