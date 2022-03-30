«Это передислокация». Белый дом не верит в «отвод» российских войск от Киева 30 марта, 12:19 Цей матеріал також доступний українською Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В администрации президента США не верят заявлениям России об отводе части своих войск от Киева.



Война России против Украины — главные события 30 марта

Как заявила в ходе брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, отвод части военных сил от столицы Украины является передислокацией.

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«Мы должны четко понимать реальность происходящего на поле боя и заявления России не должны никого вводить в заблуждение. Мы считаем, что любые перемещения (российских — ред.) войск от Киева являются передислокацией, а не отводом», — отметила она.

По словам представительницы Белого дома, США не исключают новых наступлений российских войск в других регионах Украины.

29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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