«Это передислокация». Белый дом не верит в «отвод» российских войск от Киева

30 марта, 12:19
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В администрации президента США не верят заявлениям России об отводе части своих войск от Киева.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Как заявила в ходе брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, отвод части военных сил от столицы Украины является передислокацией.

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«Мы должны четко понимать реальность происходящего на поле боя и заявления России не должны никого вводить в заблуждение. Мы считаем, что любые перемещения (российских — ред.) войск от Киева являются передислокацией, а не отводом», — отметила она.

По словам представительницы Белого дома, США не исключают новых наступлений российских войск в других регионах Украины.

29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Киев Белый дом Украина Война России против Украины

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