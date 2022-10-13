Шольц заявил, что война РФ против Украины — часть «крестового похода» на Запад 13 октября, 20:03 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-террорист Россия ведет «крестовый поход» против так называемого коллективного Запада. Об этом сообщает CNN.

«За все это время Владимир Путин и его пособники четко дали понять одну вещь: эта война касается не только Украины, они рассматривают войну против Украины как часть более крупного крестового похода… Крестового похода против либеральной демократии, правил, основанных на либеральном порядке, против свободы и прогресса. Против нашего образа жизни, против того, что Путин называет „коллективным Западом“», — сказал Шольц во время обращения к Progressive Governance Summit в четверг, 13 октября.



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Канцлер Германии подчеркнул, что страна продолжит поддерживать Украину финансово и экономически, а также в гуманитарных и военных сферах. Он пообещал, что Берлин передаст Киеву тяжелое вооружение, современную ПВО и танки и продолжит оказывать поддержку «столько, сколько потребуется».

12 октября в Минобороны Германии сообщили, что Украина в ближайшее время получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

8 октября в Германии объявили о дополнительных поставках оружия Украине. Берлин обещает отправить защитникам Украины танки из Греции и Словакии.