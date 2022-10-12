Украина получит больше РСЗО MARS II и САУ Panzerhaubitze от Германии и ракеты для ПВО от Нидерландов 12 октября, 17:08 РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Украина в ближайшие несколько недель получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии в Twitter в среду, 12 октября.

Ведомство опубликовало фотографию со встречи в формате Рамштайн, которая началась в среду в Брюсселе, и подчеркнуло, что заседание проходит «в особое время» на фоне российских ракетных ударов и «частичной» мобилизации, фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Украины и контрнаступления защитников Украины.



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В среду также стало известно, что что на фоне недавних массированных ракетных ударов РФ Нидерланды намерены передать Украине ракеты для ПВО и ПРО на 15 млн евро. Об этом сообщает газета NRC со ссылкой на письмо, которое министр обороны Кайса Оллонгрен и министр иностранных дел Вопке Хукстра направили парламенту Нидерландов.

Как пишет газета De Telegraaf со ссылкой на заявление Оллонгрен, Нидерланды также рассматривают возможность передачи оборудования, которое понадобится украинской армии зимой.

Министр обороны Украины Алексей Резников 12 октября подтвердил, что первые системы современной ПВО IRIS-T из Германии уже поступили в Украину.

12 октября в Брюсселе проходит очередное заседание в формате Рамштайн (Контактной группы по обороне Украины). По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня будет вопрос усиления ПВО.