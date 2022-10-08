Пакет включает танки. Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ 8 октября, 23:04 Кристине Ламбрехт (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск объявила о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить украинским военным танки из Греции и Словакии.

Об этом сообщает CNN.

Ламбрехт пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Она также отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.



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"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона — одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", — сказала она.

Кроме того, по словам министра, Германия создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.



Накануне глава Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС поставлять танки для Вооруженных сил Украины.



6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2. Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



15 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.



21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.

