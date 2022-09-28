Путин совершает одну ошибку за другой — Шольц 28 сентября, 18:46 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/File Photo)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию и диктатора Владимира Путина прекратить ядерные угрозы и заявил, что Кремль совершает одну ошибку за другой.

В интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в среду, 28 сентября, Шольц заявил, что Путин совершает ошибку за ошибкой, хотя мог немедленно положить конец войне, выведя войска из Украины и начав переговоры с Киевом.



Видео дня

На вопрос, сможет ли Путин осуществить свои ядерные угрозы, канцлер ответил: «Кто знает? Как и президент США Джо Байден, я хочу совершенно четко сказать России: забудьте об этом».



21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

Ядерное оружие – единственная карта Путина. Но это блеф – Джон Хербст https://www.youtube.com/embed/xwJIFFnm0R4