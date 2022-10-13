Что весь мир сказал вчера Путину? 13 октября, 14:21

Важное изменение ситуации в нашу пользу

Сейчас основное внимание к 4 странам, проголосовавшим вчера в Генассамблее ООН с Россией, но давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину.

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Важное изменение ситуации в нашу пользу — несколько стран Африки, которые ранее воздерживались во время голосований или не участвовали, теперь проголосовали «За».

С их лидерами в предыдущие недели и месяцы говорил президент Зеленский, я встречался с их министрами, и они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция Генассамблеи ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и большее число стран Глобального Юга.

И каждой из них мы сегодня благодарны за принципиальную позицию в защиту международного права и принципа территориальной целостности.

Это была успешная наступательная операция на дипломатическом фронте по освобождению мира от российского разрушительного воздействия.

По сути весь мир вчера сказал Путину:

— российские «референдумы» и попытки аннексии ничтожны;

— Россия должна немедленно и безусловно упразднить все эти незаконные решения;

— Россия должна немедленно, полностью и безусловно, вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

И, в конце концов, так все и будет.

Текст опубликован с разрешения автора

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