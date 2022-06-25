Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать Беларуси комплексы Искандер-М

25 июня, 20:09
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Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге (Фото:BELTA / Telegram)

Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге (Фото:BELTA / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в том числе ядерные боеприпасы.

Как сообщают российские и белорусские пропагандистские издания, во время встречи диктаторы обсудили ситуацию в регионе.

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Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на якобы полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси.

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В ответ Путин заявил, что США в Европе хранит 200 ядерных тактических боезапасов шести странах-членах НАТО, и что для их применения якобы подготовлено 257 самолетов. Однако, Путин добавил, что «пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами над Беларусью».

В то же время, он пообещал Лукашенко, что Россия в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы Искандер-М.

«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос этот — решение у нас принято», — сказал Путин Лукашенко.

Российский диктатор отметил, что ОТРК Искандер-М может нести как баллистические, так и крылатые ракеты, «причем как в обычном, так и в ядерном исполнении».

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Лукашенко сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже «к применению серьезного оружия», чтобы защитить «нашу родину от Бреста до Владивостока».

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Также Путин предложил дооборудовать беларусские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.

Российский диктатор заявил, что необходимо позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин и Лукашенко в субботу, 25 июня, провели встречу в Санкт-Петербурге. Официально два диктатора должны были обсуждать развитие стратегического партнерства и интеграции. Лукашенко, говоря об этой встрече накануне, анонсировал «серьезные переговоры с Путиным по поводу серьезной проблематики».

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Беларусь Александр Лукашенко Искандер Россия-Беларусь Война России против Украины

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