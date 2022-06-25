Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать Беларуси комплексы Искандер-М 25 июня, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге (Фото:BELTA / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в том числе ядерные боеприпасы.

Как сообщают российские и белорусские пропагандистские издания, во время встречи диктаторы обсудили ситуацию в регионе.

Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на якобы полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси.

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В ответ Путин заявил, что США в Европе хранит 200 ядерных тактических боезапасов шести странах-членах НАТО, и что для их применения якобы подготовлено 257 самолетов. Однако, Путин добавил, что «пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами над Беларусью».

В то же время, он пообещал Лукашенко, что Россия в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы Искандер-М.

«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос этот — решение у нас принято», — сказал Путин Лукашенко.

Российский диктатор отметил, что ОТРК Искандер-М может нести как баллистические, так и крылатые ракеты, «причем как в обычном, так и в ядерном исполнении».

Лукашенко сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже «к применению серьезного оружия», чтобы защитить «нашу родину от Бреста до Владивостока».

Также Путин предложил дооборудовать беларусские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.

Российский диктатор заявил, что необходимо позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин и Лукашенко в субботу, 25 июня, провели встречу в Санкт-Петербурге. Официально два диктатора должны были обсуждать развитие стратегического партнерства и интеграции. Лукашенко, говоря об этой встрече накануне, анонсировал «серьезные переговоры с Путиным по поводу серьезной проблематики».



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