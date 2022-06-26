«Наблюдали, красота». Появился перехват разговора российских пилотов после ракетного удара по Украине с территории Беларуси

26 июня, 13:26
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Россия начала применять бомбардировщики Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине с территории Беларуси (Фото:Минобороны РФ)

Россия начала применять бомбардировщики Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине с территории Беларуси (Фото:Минобороны РФ)

В сети опубликовали перехват разговора диспетчера и российских пилотов бомбардировщиков, нанесших ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Перехват разговора россиян обнародовал проект Белорусский Гаюн.

«Мы наблюдали, красота. Мягкой посадки», — комментирует диспетчер ракетные удары, которые Россия нанесла по территории Украины.

Видео дня
https://mobile.twitter.com/MotolkoHelp/status/1540984286546984963

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом.

Накануне ранним утром Россия нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины. В частности, ракетные удары были зафиксированы по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Беларусь Украина-Беларусь Бомбардировщики РФ Пилоты Бомбардировщики Война России против Украины Ракетный удар

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