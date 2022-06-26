«Наблюдали, красота». Появился перехват разговора российских пилотов после ракетного удара по Украине с территории Беларуси 26 июня, 13:26 Цей матеріал також доступний українською Россия начала применять бомбардировщики Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине с территории Беларуси (Фото:Минобороны РФ)

В сети опубликовали перехват разговора диспетчера и российских пилотов бомбардировщиков, нанесших ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Перехват разговора россиян обнародовал проект Белорусский Гаюн.

«Мы наблюдали, красота. Мягкой посадки», — комментирует диспетчер ракетные удары, которые Россия нанесла по территории Украины.

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Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом.

Накануне ранним утром Россия нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины. В частности, ракетные удары были зафиксированы по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.



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