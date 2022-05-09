Не смог скрыть отсутствие побед. Украинские и мировые аналитики оценили смысл и посылы «заурядной» речи Путина 9 мая 9 мая, 15:17 Сюжет Цей матеріал також доступний українською В своей речи на Красной площади 9 мая 2022 года Путин не обозначил никаких знаковых изменений в военной кампании РФ против Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Выступая на параде в Москве по случаю 9 мая, российский диктатор Владимир Путин ограничился короткой речью, в которой повторил пропагандистские клише о вторжении в Украину. При этом он не объявил мобилизацию в РФ и не упомянул слов «война», «Украина» и даже «спецоперация».

Война России против Украины — главные события 9 мая

НВ собрал мнения мировых СМИ, западных журналистов и аналитиков, а также украинских лидеров мнений о том, что означала речь Путина на Красной площади в ходе празднования «Дня победы».

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«Речь примечательна тем, чего Путин не сказал» — мировые СМИ и аналитики

Агентство Reuters подчеркнуло, что Путин «обратился к памяти о советском героизме во Второй мировой войне в попытке вдохновить свою армию, воюющую в Украине, однако не предложил никакой нового пути» к такой «победе». Вместо этого диктатор «повторил уже знакомые аргументы, которые он использовал для оправдания российского вторжения 24 февраля».

«Путину было нечего объявить о победе в Украине, и его 11-минутное выступление на 75-й день вторжения было примечательно по большей части тем, чего он не сказал. Он не упомянул слово „Украина“, не дал оценок хода войны и ничем не указал на то, как долго она может продолжаться. Не было упоминаний о кровавой битве за Мариуполь, где украинские защитники, засевшие в руинах металлургического завода Азовсталь, все еще продолжают оказывать сопротивление атакам России», — констатирует Reuters. Описывая подробности традиционно помпезного парада на 9 мая в Москве, агентство делает вывод: «Навязчивая демонстрация [военной мощи] не могла скрыть тот факт, что за 75 дней крупнейшего нападения на европейскую страну со времен Второй мировой войны российская армия не смогла принести Путину победу».

Агентство АР дает схожие оценки, напоминая, что аналитики ожидали 9 мая как повода, который Путин может использовать для объявления о неких ограниченных победах в войне против Украины либо о мобилизации в армию РФ. Однако его сегодняшняя речь в Москве «не дала нового понимания того, как он намерен „спасти“ [ситуацию] в изнурительной войне — вместо этого Путин застрял в череде утверждений о том, что Украина представляла угрозу для России», хотя вооруженные силы РФ, обладающей еще и ядерным оружием, намного превосходят [ВСУ] по численности и огневой мощи.

Таким образом, делает вывод АР, Путин использовал значимый для РФ праздник, «чтобы снова оправдать свою войну в Украине, но не объявил даже об частичной победе и не подал сигналов о том, куда движется конфликт, в то время как его силы продолжают наносить удары всей Украине, не демонстрируя почти никаких признаков существенного прогресса».

Московский корреспондент The Guardian Эндрю Рот в своей публикации отметил, что свою речь на Красной площади Путин попытался использовать как способ увязать вторжение в Украину с событиями Второй мировой войны — и оправдать его, заявив россиянам, что они защищают «то, за что сражались отцы и деды, прадеды.

Как и многие другие обозреватели, Рот подчеркнул, что вопреки ожиданиям, в речи Путина «не было больших политических заявлений», а самым заметным посылом для внутренней аудитории стало обещание компенсаций и дополнительной помощи семьям погибших и раненых российских военных — и это на фоне предыдущих попыток Кремля замалчивать потери, в том числе на затопленном крейсере Москва, напоминает The Guardian.

Редактор международной службы CNN Ник Робертсон отметил, что речь Владимира Путина на параде победы в Москве «мало что прояснила» относительно дальнейших планов России в войне с Украиной. «Я был поражен тем, как он упомянул зону боевых действий — сказав о Донбассе, а не обо всей Украине», — сказал Робертсон. Он также добавил, что речь Путина не дала ощущения, что Россия намерена отказаться от военных действий. Отдельно CNN цитирует мнение британского военного аналитика Николаса Драммонда, который оценил парад 9 мая в Москве в нынешнем году как «очень скромный».

Глава московского бюро Financial Times Макс Седдон отметил, что в речи Путина так и не прозвучало каких-либо упоминаний о «победах» России в войне против Украины. В серии твиттов Седдон охарактеризовал выступление Путина как «умеренное бряцание оружием», добавив, что оно было лишено ядерных угроз и почти полностью состояло из утверждений, который Путин уже приводил ранее для оправдания вторжения в Украину.

«Однако больше всего в речи Путина не доставало какой бы то ни было актуальной „победы“. Он сказал, что российские войска „героически сражались“ на Донбассе, но не упомянул ни Мариуполь, ни какие-либо другие территории, захваченные Россией», — отметил журналист.

Седдон также обратил внимание, что во время торжеств в Москве Путин, в числе других городов-героев, возложил цветы к мемориалам Киева и Одессы. Британский журналист назвал такой поступок «удивительной наглостью» — с учетом того, что Россия продолжает постоянно обстреливать эти и другие украинские города.

Роланд Олифант, старший зарубежный корреспондент Telegraph, охарактеризовал речь Путина как «заурядную». «Чествование [памяти жертв] Второй мировой войны было шаблонным, а обоснования нынешней войны — ритуальными повторениями всего, что мы слышали ранее. Но он таки признал погибших и раненых», — охарактеризовал Олифант главные моменты речи диктатора.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание на то, что Путину понадобилось менее минуты после начала речи, чтобы перейти от событий Второй мировой «к теориям заговора о том, что НАТО якобы собиралась напасть на Россию, используя украинских нацистов». Далее Грозев саркастично пересказал главные пропагандистские посылы обращения Путина и констатировал: без объявления мобилизации в речи было лишь еще больше «жалоб-претензий и мессианства»

Корреспондент Politico в Украине Кристофер Миллер в серии твиттов развенчал главные ложные заявления Путина (в частности о том, что Киев якобы стремился возродить программу ядерного оружия и заявлял о намерениях захватить Крым силой), а в итоге охарактеризовал речь диктатора как «очень короткое выступление без каких-либо крупных заявлений». «Он лишь вкратце упомянул о победе СССР над нацистской Германией и быстро увязал ее с вторжением России в Украину, пытаясь оправдать его ложными заявлениями о том, что Запад/НАТО/Украина хотели уничтожить Россию, поэтому ей пришлось атаковать», — написал Миллер.

Министр обороны Великобритании Бел Уоллес увидел в речи кремлевского диктатора Владимира Путина «проблеск отчаяния».

Уоллес, опроверг заявления Путина о том, что «НАТО окружило Россию», что и стало, по его словам, причиной вторжения в Украину. «На долю НАТО приходится 6% ее сухопутной границы. Это не окружение, если лишь 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО», — напомнил британский министр. Также британский министр опроверг утверждения Путина о «базах НАТО» на территории Украины.

«Относительно баз НАТО в Украине — я уверен, что посол Украины скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО. Я думаю, что Путин верит в то, во что хочет верить — легкий проблеск отчаяния», — сказал Уоллес.

«Сдулся дед, больше нет ярких идей»: оценки речи Путина в Украине

Мария Золкина, политический аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, считает, что выступление Путин на Красной площади «лучше любых прогнозов и расчетов» демонстрирует его истинные настроения.

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«Больной (не только ментально), уставший и трус. Это главные аналогии после выступления Путина, — резюмирует Золкина его речь в Москве. — Не заявляет о всеобщей мобилизации — боится, что настроения „подобесия“ резко упадут. […]. Не говорит о реальных планах аннексии и оккупации, поскольку думает, что что-то может измениться в ближайшие недели — наши бьют россиян на границах Херсонской области, под Изюмом и на Донбассе. Бьют и наконец выбьют их отовсюду. Трусливо держится за Донбасс. Надеется, это изменит риторику и позицию Украины. Не изменит. Украина будет воевать за всю свою территорию».



Журналистка Ольга Лень подметила: «Если на третьем месяце открытой военной агрессии руководителю армии агрессора необходимо всю речь объяснять, зачем это делается — это уже само по себе признак поражения. Путин не говорил о достижениях в войне, не говорил о достигнутых целях. Он пытался оправдаться, что смерти его собственных солдат были не зря. Поэтому снова повторял ложь о „НАТО готовилось к наступлению“ и „традиционных ценностях“. И отсюда указ о социальной защите семей воюющих. Потому что российские „традиционные ценности“ без бабла не взлетают». Она также обратила внимание на эстетику празднования, где советские красные флаги и цвета георгиевских лент вытеснили государственный триколор.

«Посмотрите парады прошлых лет — там нет такого тотального красного. Рашизм подмял под себя российскую государственность. Это очень символично. Так в свое время гитлеровский нацизм отверг флаги республиканской Германии и везде размещал свастики. […] Это уже не государство. Это секта с символами веры и соответствующей символикой», — считает журналистка.

Валерий Пекар, публицист и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, отметил слова Путина о том, что российские солдаты «воюют за то, чтобы больше никто не забыл уроков Второй мировой».

«Я с этим полностью согласен», — с иронией пишет Пекар. Ведь теперь, по его словам, никто забудет этих уроков, которые уже повторились из-за их забвения:

нельзя умиротворять агрессора подачками,

нельзя позволять агрессору свободную глобальную пропаганду,

нельзя разрешать империи создавать « зоны исключительных интересов»,

зоны исключительных интересов», нельзя продавать оружие тому, кто собирается нападать на твоих союзников;

нельзя оставлять преступления агрессора безнаказанными.

Пекар также отметил, что в ожиданиях речи Путина «правы оказались те, кто предполагал, что он ничего не объявит». «Сдулся дед, больше нет ярких идей», — резюмировал аналитик.

Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего, также констатировал, что как минимум на параде в Москве «сенсаций не случилось».

По его словам, события Второй мировой войны стали для Путина «лишь фоном, поводом». «Сам текст достаточно краткий и сжатый. Если отбросить пропагандистские штампы, то ключевых тезисов не более 2−3. При этом, поскольку „говорить об успехах“ не получается, Путин традиционно взял за основу исторические рамки, перенасыщая выступления сомнительными параллелями, не только и не столько с 1945, сколько с более ранними временами», — отмечает Тышкевич.

Он также отметил «особый цинизм» диктатора, объявившего минуту молчания в память о «жертвах неонацистов». А решение о «поддержке семей» российских военых Путин возложил «на власти субъектов федерации». «То есть частично центр перекладывает выплаты на места», — поясняет Тышкевич.

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