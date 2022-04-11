Путин создал государство для войны. Как его остановить 11 апреля, 17:29 Цей матеріал також доступний українською

Российское общество пока что не смогло остановить Путина, как и немецкое общество не смогло остановить Гитлера. И поэтому эта малоприятная задача падает на плечи Запада — как и в 1939 году

Война президента России Владимира Путина против Украины оказалась невероятной (и невероятно жестокой) глупостью. Его ошибка настолько колоссальна, что, возможно, он превратил теперь Россию в недееспособное государство. Согласно определению Оксфордского словаря, это государство, где «политическая и экономическая система настолько ослабла, что правительство теряет над ним контроль».

Видео дня

Это определение уже подходит для описания текущей ситуации в России, и можно ожидать, что война будет и дальше ослаблять власть Кремля. Путин вот-вот потерпит военное поражение от Украины, и этот разгром станет сигналом, что Россия уже даже не «региональная держава», как ее однажды пренебрежительно назвал президент США Барак Обама. По данным украинцев, они разгромили уже 50 из 120 российских батальонных тактических групп, отправленных в Украину; а всего у России лишь 170 таких групп.

Украина обязана своими успехами в отражении атаки обычных вооруженных сил России не только героизму и навыкам своих солдат, но и тотальной коррупции путинского режима. Многие годы российская армия явно гнила изнутри.

Этот провал особенно бросается в глаза, потому что Путин создал государство, существующее только для войны — как древняя Спарта. Наивысшими моментами его 22-летнего существования стали: пятидневная война с крохотной Грузией в августе 2008 года и аннексия Крыма в марте 2014 года. Однако провалившееся нападение на Украину положило конец этой иллюзии. Это совсем не та маленькая и быстрая война, на которую рассчитывал Путин. Он оказался перед чем-то похожим на катастрофическую русско-японскую войну 1904−1905 годов, в которой Россия потерпела поражение, что привело к революции.

Путин уже не может управлять Россией в каком-либо традиционном смысле. После 2003 года он систематически ослаблял все государственные институты (ликвидируя демократические процедуры, сдержки и противовесы, верховенство закона), а на их месте создал авторитарную клептократию. Он и его узкая элита «друзей» занимаются воровством в эпических масштабах, ничего не делая для российских граждан. Все это хрупкое здание теперь полностью зависит от усиления репрессий.

После 2012 года Путин перестал демонстрировать какой-либо интерес к экономическому развитию России. С тех пор, как в 2014 году против России были введены западные санкции в ответ на аннексию Крыма, экономика не растет, а уровень жизни в стране упал на 10%, что привело к массовой нищете. Однако Путина все это совершенно не волнует, потому что он живет в герметически запечатанной камере лжи и пропаганды.

Жесткая риторика сработала с Хрущевым во время Карибского кризиса, и сработает сейчас

Как пишет историк Тимоти Снайдер, Путин — это протофашист, создавший поверхностную националистическую идеологию, чтобы оправдать сохранение своего контроля над властью. Путинизм сводится к утверждению, что Россия — это великая страна, и к попытке доказать это путем вооруженных побед над меньшими странами.

В 2007 году первый посткоммунистический премьер-министр России (и мой хороший друг) Егор Гайдар опубликовал книгу Гибель империи: Уроки для современной России. В ней он предостерегал россиян от «постимперского синдрома», проявлением которого сейчас стал Путин. Этот путь мог привести только к краху. И он привел.

В период, когда российская экономика восстанавливалась после отмены планового контроля, Гайдар опасался, что горечь из-за гибели СССР может привести к реваншистскому авторитаризму. Он видел много параллелей между правлением Путина и зарождающимся нацистским режимом: «Мало кто помнит, что имперские государственные регалии и символы были восстановлены в Германии спустя восемь лет после краха империи — в 1926 году, а в России — спустя девять лет, в 2000 году».

Отвечая на знаменитое заявление Путина, назвавшего развал СССР «величайшей геополитической трагедией XX века», Гайдар предупреждал, что «попытка вновь превратить Россию в империю поставит под угрозу ее существование. Риск движения в этом направлении высок. Именно поэтому так важно понять империи прежних веков, почему они погибли, а также проблемы, связанные с их дезинтеграцией».

Чтобы избежать реваншистского, неофашистского будущего, утверждал Гайдар, надо говорить правду о прошлом. «Нежелание правительства Веймарской республики говорить правду о начале Первой мировой войны было одним из главных факторов, которые привели к ее краху, — писал Гайдар. — Правда о причинах и механизмах развала СССР не рассказывается систематическим образом».

Он подвергал критике рассуждения Путина: «Легенда о процветающем и могущественном государстве, которое разрушили иностранные враги — это миф, который опасен для будущего страны». Гайдар всегда опасался, что Путин начнет делать ровно то, что он сейчас делает в Украине. Гайдар был прав, но он оказался прав раньше времени: его предупреждения не были услышаны. Он умер в 2009 году, в возрасте 53 лет, а сегодня будущее России оказалось под вопросом именно из-за того безумия, которое он описывал.

Российское общество пока что не смогло остановить Путина, как и немецкое общество не смогло остановить Гитлера. И поэтому эта малоприятная задача падает на плечи Запада — как и в 1939 году. Сегодня Запад должен относиться к Путину и его режиму так же, как Уинстон Черчилль относился к Гитлеру: не говорите с ним, просто разгромите его. Зашедшие в безвыходный тупик лидеры, подобные Путину, слишком фанатичны и отчаянны, чтобы стать надежными партнерами на переговорах.

Да, конечно, сейчас, когда Путин уничтожил треть российской армии, его единственным аргументом остается ядерное оружие. Но у Запада тоже есть ядерные бомбы, и ему надо просто пояснить Путину и тем, кто может «нажать на кнопку», что любое применение ядерного оружия спровоцирует полномасштабное возмездие. Жесткая риторика сработала с Никитой Хрущевым во время Карибского кризиса, и она сработает сейчас, потому что это единственный язык, который понимает Путин. Политика Запада должна заключаться в оказании помощи россиянам, чтобы сделать реальностью мудрые слова президента Джо Байдена: «Ради всего святого, этот человек не может оставаться у власти».

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.