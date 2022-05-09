«Один большой пшик». Жалкая речь Путина на параде не показала ни одного видения РФ, а что будет дальше — интервью с политологом 9 мая, 19:06 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Речь российского диктатора Владимир Путина на параде к 9 мая на Красной площади в Москве не дала четкого месседжа самим россиянам, что будет дальше, и была жалким зрелищем, рассказал в эфире Радио НВ Олег Саакян, политолог.

— Я уже видела, что ты отреагировал на выступление Путина на Красной площади. Ожидания и реальность разошлись, насколько я тебя поняла, поделись, пожалуйста.

— Ты совершенно права. Я ожидал по крайней мере чего-то. Конечно, все эти истории про объявить войну, широкомасштабную мобилизацию, ударить ядерной боеголовкой — все это было понятно, что из области фантастики в разной степени. Но хотя бы что-то приветственное должно быть в этой речи, то есть о жизни, что-то о том, ради чего, какие-то, возможно, победы. России было что продать, они могли рассказать и о коридоре в Крым, и о воде, ну можно было многое. Ничего, один большой пшик. Вся речь совершенно не приветственная, совершенно о смерти. Путин, во-первых, оправдывался, «не виновата я, он сам пришел», это о НАТО готовило и мы «превентивный удар», как сказал уже классик постсоветского мемового пространства Лукашенко. Во-вторых, «воюем на своей земле» и снова о «едином советском народе» стал рассказывать. Но потом скукожился к субъекту «народ Донбасса» и «мы поддерживаем», то есть четко сузив, скажем, кто воюет, сконцентрировавшись исключительно на востоке Украины. Никакого объяснения того, а как же дальше, также не было предоставлено.

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По лицам: все совершенно унылые, жалкая картинка. Собственно Путин совершенно невнятно, безэмоционально, без акцентации, текст очень запутанный. То, что отменили авиапарад, я думаю, также подлило масла в огонь, потому что на картинке абсолютно нормальная погода, но именно из-за погодных условий якобы отменили этот авиапарад, который так ярко пиарили и рассказывали, что там будет самолет «судного дня». И тут его отменили при том, что в прошлые годы, даже когда ненастье было, синоптики об этом знали и разгоняли тучи. Есть специальные реагенты, которыми еще с советских времен российские военные научены готовить хорошую погоду на 9 мая над Москвой. Здесь даже отказались от этого.

— Военный эксперт очень просто объяснил это. Сказал, что дошло уже до того, что самолеты все-таки нужно считать и оберегать, потому что это очень дефицитный товар.

— Нет, это понятное дело, но для парада можно найти определенную часть. У них есть еще самолеты да еще и современные самолеты, которые можно было туда выставить. Я думаю, здесь другая ситуация: в Украине был определенный невроз в информационном поле по поводу того, а что же Путин учудит на 9 мая, потому что он как будто не может просто так оставить 9 мая, должен ударить по Украине чем-то и как-то. А на самом деле, мне кажется, что еще большая паранойя была в России 9 мая по поводу того, что же сделает Украина 9 мая, чтобы испортить его. Керченский мост, или что-то где-то взорвется, или еще где-то случится. И возможно, просто посчитали, что действительно сделать диверсионный шаг дл того, чтобы в Москве где-то оказался один ПЗРК и откуда-то он выстрелил по какому-то из этих самолетов и он упал прямо в Москве, вполне могло бы быть оправданным с точки зрения средств и возможностей. Может, реально боялись просто того, что что-то пойдет не так с этим парадом, и решили от него отказаться, я бы скорее в такую версию поверил. Но опять же, сложно судить, потому что в целом этот парад и это 9 мая вызывает больше вопросов, чем ответов, причем не своей загадочностью, а своей «никакостью».

— Что это нам дает, что это дает Украине? Просто сейчас люди могут спросить: какая разница, что там происходило на Красной площади? Если это привязать к войне в Украине, о чем это говорит?

— Во-первых, действительно, рядовому украинцу это действо мало несет, оно нужно для аналитиков, чтобы понять, какие конструкции, какие месседжи использовали, какая эстетика, чтобы спрогнозировать дальнейшие шаги. Например, Путин ни разу не сказал «спецоперация», это уже симптоматично, ни разу не сказал «война» по поводу ситуации сейчас. То есть они ищут новые словоформы и, скорее всего, их будут задавать для того, чтобы объяснять эту новую реальность. Они уже что-то иначе будут придумывать, следовательно, это будет соответствовать изменению тактики. Можем увидеть, что, скорее всего, в ближайшее время мы увидим определенные тактические или стратегические изменения на линии фронта, в инструментах по крайней мере.

Вместе с тем, я думаю, для международной аудитории Россия будет разгонять месседж о том, что, мол, видите, никакой он не сумасшедший, а оставил пространство для того, чтобы все сохранили лицо. Вот самолет судного дня могли показать, а не стали такой месседж отправлять. Вот могли рассказать, что весь мир уничтожим и цунами накроет Британию от какого-нибудь очередного российского вундерваффе, а не произошло. Это будет продаваться туда. На внутреннюю аудиторию сейчас определенный цейтнот, после которого начнут раздирать на цитаты его выступление и уже здесь задавать разные интерпретации шапкозакидательные глашатаи, очевидно, занимающие сейчас выжидательную позицию. Скорее, сейчас в Москве будут смотреть, как отреагируют на этот парад, и уже от этого будут двигаться дальше.

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