«Меньше двух тысяч»: Минобороны РФ занизило потери своих войск в Украине в несколько раз

25 марта, 16:29
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По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на 25 марта превысили 16 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на 25 марта превысили 16 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство обороны РФ в несколько раз занизило количество своих военных, ликвидированных в результате российского вторжения в Украину.

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Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные пропагандистским ресурсом РИА Новости.

По этим данным, потери ВС РФ с 24 февраля составили якобы всего 1 351 убитыми и 3 825 ранеными.

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При этом о количестве пленных российских военных кремлевский режим никакой информации не предоставил.

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Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили уже 16 тысяч человек.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Минобороны РФ Война России против Украины

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