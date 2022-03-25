«Меньше двух тысяч»: Минобороны РФ занизило потери своих войск в Украине в несколько раз
По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на 25 марта превысили 16 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Министерство обороны РФ в несколько раз занизило количество своих военных, ликвидированных в результате российского вторжения в Украину.
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Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные пропагандистским ресурсом РИА Новости.
По этим данным, потери ВС РФ с 24 февраля составили якобы всего 1 351 убитыми и 3 825 ранеными.
При этом о количестве пленных российских военных кремлевский режим никакой информации не предоставил.
Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили уже 16 тысяч человек.