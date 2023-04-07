В Словакии россияне могли намеренно повредить истребители МиГ-29, которые передали Украине — министр обороны 7 апреля, 11:13 Истребители МиГ-29 взлетают с авиабазы Сляч в Словакии, 23 марта 2023 года (Фото:Slovak Ministry Of Defence/Handout via REUTERS)

В Словакии российские технические специалисты, которые до 2022 года находились на авиабазе Сляч, могли намеренно саботировать работу истребителей МиГ-29 советского производства.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Euroactiv.

Армия страны не использовала эти самолеты с августа 2022 года, их передали Украине в марте. Министр рассказал, что в их двигателях были запчасти, к которым имели доступ словацкие специалисты, но также и доступные только специалистам из РФ. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне.

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«Они умели летать, но это не значит, что они могли воевать. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их [самолетов] отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты», — сказал Надь.

По его словам, полиция расследовала подозрения по поводу вероятных неисправностей из-за действий россиян, но не доказала этого. Однако минобороны Словакии «потеряло доверие к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, к которым могли получить доступ только они».

Словацкий бывший пилот генерал-лейтенант Любомир Свобода в интервью Dennik N также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты. Он рассказал, что когда забрали у них двигатель, вместо 350 часов с ним пролетели всего 70 часов.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что они уже защищают небо над Харьковом.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.



