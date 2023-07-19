Объявление войны всему миру. Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты 19 июля, 18:19 17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Минобороны страны-агрессора России заявило, что будет считать все суда, которые направляются в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

Об этом сообщают российские пропагандистски СМИ.

«С 00:00 московского времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — говорится в сообщении страны-агрессора.

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В РФ заявили, что страны флага таких судов будут считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».

Минобороны страны-агрессора объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря «временно опасными для судоходства».

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.



Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.



В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

