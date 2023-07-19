Повреждены порт, дома, среди раненых ребенок. Последствия самой массированной атаки россиян на Одесскую область — фото

19 июля, 10:24
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В результате российского массированного удара по Одесской области повреждены многоквартирные дома (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате российского массированного удара по Одесской области повреждены многоквартирные дома (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне атаковали Одесскую область в ночь на среду, 19 июля, десятками ракет и дронов-камикадзе, нанеся по региону один из самых массированных ударов с начала полномасштабной войны. Целями стали портовая и критическая инфраструктура.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что область атаковали ракетами Оникс, Х-22 и X-59. Последнюю силы противовоздушной обороны сбили на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, она образовала большую воронку. Взрывная волна повредила несколько близлежащих зданий — три человека получили ранения.

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Также в результате боевой работы по уничтожению воздушных целей в жилых комплексах города повреждены несколько многоквартирных домов. Как минимум шесть человек, среди которых девятилетний мальчик, ранены и обратились за медицинской помощью.

REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer

«Ониксы и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки», — рассказал Кипер.

Сейчас спасатели ликвидируют пожар, информации о пострадавших нет.

В Одесском районе россияне попали в промышленный объект, поразив два складских помещения в разных местах — с табаком и фейерверками. Пострадал работник, пожарные тушат огонь на площади более 3000 кв.м

МВД Украины
Фото: МВД Украины
МВД Украины
Фото: МВД Украины
МВД Украины
Фото: МВД Украины

Также над регионом сбили восемь дронов Shahed-136. После падения обломков загорелись туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины Николаевской области. Есть повреждения, пострадали двое гражданских.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии Радио Свобода назвал ночную атаку на Одесскую область «наверное, самой массированной» с начала большого вторжения России.

В ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки. Возле Киева сбили все беспилотники. Также оккупанты атаковали Сумскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Полтавскую области, Херсон и Кропивницкий. Всего силы ПВО сбили 37 из 63 воздушных целей.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Одесса Ракетные удары дроны-камикадзе

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