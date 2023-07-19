Работают со странами глобального Юга. Пауэр рассказала, как США хотят заставить РФ вернуться к зерновой сделке 19 июля, 23:21 Администратор USAID Саманта Пауэр рассказала о шагах правительства США, чтобы вернуть РФ к выполнению зерновой сделки (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Администратор агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр считает, что ее страна и государства глобального Юга должны требовать от страны-агрессора РФ вернуться к выполнению зерновой сделки.

Об этом она рассказала в интервью Суспільне.

«Давайте поговорим о двух разных альтернативах. Первое — это альтернативы, которые украинцы строили с начала полномасштабного вторжения. Использование железной дороги, Дуная, автодорог. Сейчас эти альтернативные пути помогают вывозить 3 миллиона метрических тонн зерна в месяц. Это большое улучшение, но эти маршруты не полностью компенсируют то, что было раньше», — сказала Пауэр.

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Она подчеркнула, что власти США сейчас сосредоточены на том, чтобы призвать все страны глобального Юга обратиться к РФ с требованием, чтобы Москва вернулась к Черноморской зерновой инициативе.

«И я, и президент Байден сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны — в частности, Глобального Юга, Африки — самим призвать Россию вернуться в соглашение», — сказала Саманта Пауэр.

Руководитель USAID объяснила необходимость возвращения РФ в зерновое соглашение логистическими мотивами, поскольку экспорт через Черное море будет дешевле, чем другие способы вывоза зерна. Однако она считает, что это возможно только при условии, если страна-агрессор РФ будет гарантировать безопасность таких грузов.

Выход России из зернового соглашения — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

В среду, 19 июля, Минобороны страны-агрессора России заявило, что будет считать все суда, следующие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал африканские страны давить на РФ, чтобы страна-агрессор вернулась к выполнению зернового соглашения, ведь такие действия Москвы «поставили под угрозу жизни миллионов людей».