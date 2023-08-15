LUNA NG. Немецкий Rheinmetall подтвердил, что передаст Украине беспилотник нового поколения

15 августа, 14:00
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Беспилотник LUNA NG (Фото:Rheinmetall)

Беспилотник LUNA NG (Фото:Rheinmetall)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подтвердил, что в течение этого года передаст Украине разведывательный беспилотник нового поколения LUNA NG.

Об этом говорится на сайте компании.

Стоимость контракта не указана, но речь идет о «небольшой двузначной сумме на миллионы евро».

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«Так, Rheinmetall делает еще один важный вклад в повышение эффективности украинской армии с помощью передовых технологий. LUNA NG уже налетал несколько тысяч часов, включая активное развертывание», — заявили в концерне.

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Rheinmetall
Фото: Rheinmetall

LUNA NG состоит из наземной станции управления, катапульты, сетки для ловли беспилотников, ремонтного оборудования, а также нескольких беспилотников. Все оборудование можно разместить на грузовике MAN HX.

Дрон может оставаться в воздухе более 12 часов и имеет максимальную дальность передачи данных в 300 км с использованием системы StaCom. Это позволяет вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров с достаточным временем пребывания в районе выполнения миссии, объясняют в Rheinmetall.

Передача этих комплексов Украине — часть большого пакета помощи от правительства Германии.

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Ранее концерн пообещал передать Киеву 300 тысяч снарядов к зенитным установкам Gepard. Также в течение трех месяцев Rheinmetall планирует открыть в Украине завод по производству бронетехники.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Беспилотник Rheinmetall Война России против Украины

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