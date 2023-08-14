Достанут даже подземный бункер. На что способны дальнобойные ракеты TAURUS, которые Германия почти готова передать ВСУ 14 августа, 15:41 Сюжет NV Премиум Ракета TAURUS на подвеске самолета (Фото:taurus-systems.de)

Немецкая пресса пишет, что правительство Олафа Шольца близко к решению передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS — при условии, что ВСУ не будут поражать ими цели на территории России. Такое решение могло бы значительно усилить возможности ВСУ — даже больше, чем уже имеющиеся в Украине французские или британские аналоги таких ракет.

NV напоминает, что на что способны эти ракеты и действительно ли Украина скоро может их получить.

Последние колебания Шольца: когда Украина получит TAURUS

В отличие от Великобритании и Франции, которые уже передали Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP (французский аналог Storm Shadow), Германия до сих пор отказывалась от такого шага, указывая на нежелание США предоставлять Вооруженным силам Украины ATACMS.

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Однако в течение последних недель немецкое правительство, похоже, таки приблизилось к судьбоносному решению передать Украине TAURUS — свои авиационные крылатые ракеты большой дальности.

6 августа журнал Der Spiegel сообщил, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты TAURUS Украине. 10 августа немецкое издание T-Online со ссылкой на источник в партийных кругах правительства сообщило, что правительство ФРГ намерено объявить о поставках крылатых ракет TAURUS в Украину «в ближайшее время».

По данным Spiegel и агентства Reuters, канцлер Германии Олаф Шольц сейчас действительно не имеет фундаментальных сомнений относительно передачи Украине ракет TAURUS, кроме единственного условия — он требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России Украина не могла технически. При этом в Берлине отмечают, что такое ограничение не будет распространяться на возможные атаки по целям в оккупированном Россией украинском Крыму.