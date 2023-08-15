Технологичные «глаза» на расстоянии до 30 км. ВСУ получили от Германии мобильные систем разведки SurveilSPIRE: что это за оборудование

15 августа, 12:37
NV Премиум
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Системы разведки SurveilSPIRE работают на солнечных батареях, а их работа максимально автоматизирована (Фото:Rheinmetall)

Системы разведки SurveilSPIRE работают на солнечных батареях, а их работа максимально автоматизирована (Фото:Rheinmetall)

В августе Германия передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, куда вошли и пять мобильных автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE.

Впервые Украина получила пять таких систем разведки от немецкой компании Rheinmetall по заказу правительства Германии в феврале 2023 года. Однако теперь новую партию оборудования передало напрямую немецкое правительство без привлечения сторонней компании.

Видео дня

NV рассказывает, что такое SurveilSPIRE в своей инфографике.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Германия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Поставки оружия Военные товары Война России против Украины

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