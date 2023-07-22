Новый привет Захаровой и Медведеву. Rheinmetall передаст ВСУ 300 тысяч снарядов для зенитных установок Gepard, первая партия — на неделях 22 июля, 23:23 Немецкий концерн Rheinmetall передаст для Сил обороны 300 тысяч снарядов для зенитной установки Gepard, а первую партию — уже в ближайшее время. (Фото:kmweg.com)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, который построит завод для ремонта тяжелой техники в Украине, обещает передать для Сил обороны 300 тысяч снарядов для зенитных систем Gepard, которые помогут сбивать дроны-камикадзе Shahed.

Об этом пишет издание Bild.

Медиа пишет, что концерн столкнулся с проблемой нехватки нужных боеприпасов для нужд украинских защитников. Из-за этого руководство Rheinmetall приняло решение запустить новую производственную линию на своем заводе в городе Унтерлюс (Нижняя Саксония).

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Bild добавляет, что немецкий концерн сможет поставить Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены уже в этом году, а первую партию этих боеприпасов передовые части ВСУ получат в ближайшие недели.

Издание пишет, что именно дефицит снарядов является проблемой для украинских воинов, ведь при применении Gepard наши защитники осуществляют лишь пять выстрелов, хотя нормой является очередь до 20 снарядов.

Bild резюмирует, что в самой ФРГ тоже есть существенная проблема с боеприпасами к этим зенитным системам. Все дело в том, что Gepard была разработана в 1980-хх годах, а соответствующей документации для обслуживания этой системы не сохранилось.

Инфографика: NV

Поэтому немецкие инженеры придумали оригинальный способ уменьшить дефицит снарядов — они переделали имеющиеся 35-мм боеприпасы, предназначенные для боевых машин пехоты, чтобы их можно было использовать в зенитных установках Gepard.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с Армином Паппергером. Позже Укроборонпром заключил с немецким концерном соглашение о стратегическом партнерстве.

10 июля гендиректор концерна заявил, что его компания начнет строительство завода по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что завод «станет законной целью армии РФ», повторив слова одиозного Дмитрия Медведева об уничтожении завода российскими ракетами Калибр.

Директор концерна Паппергер спокойно отреагировали на агрессивные выпады одиозных российских деятелей и добавил, что завод будет защищен от атак системами ПВО собственного производства.

