Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение трех месяцев 10 июля, 14:27 Benoit Tessier/Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

Об этом сообщил гендиректор крупнейшего немецкого производителя оружия Армин Паппергер в интервью CNN.

По его словам, завод будет расположен в западной части страны. Там будут обучать украинцев обслуживанию танков и других бронированных машин, которые производит компания.

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«[Украинцы] должны помогать себе сами — если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», — сказал Паппергер.

Издание напомнило, что в начале текущего года в руководстве концерна сообщили, что планируют открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн евро, который смог бы выпускать около 400 машин в год.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с Паппергером. Позже Укроборонпром заключил с немецким концерном соглашение о стратегическом партнерстве.

