Немецкий концерн Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения — СМИ

13 августа, 08:36
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Германия передаст Украине разведывательный беспилотник нового поколения (Фото:Rheinmetall / Wulf)

Германия передаст Украине разведывательный беспилотник нового поколения (Фото:Rheinmetall / Wulf)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года передаст ВСУ современный разведывательный беспилотный Luna NG, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Комплекс Luna NG включает наземную станцию управления с несколькими дронами, пусковую установку и военные грузовики.

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Как отмечает издание, Luna NG от Rheinmetall — это совершенно новая беспилотная система, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Эти дроны могут использоваться не только разведки, но и обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

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«NG» означает «новое поколение» беспилотника Luna. Другие модели этих беспилотников уже поставлялись в Украину со складов Бундесвера.

Как отмечает Bild, разведывательные БПЛА имеют решающую роль на фронте для проведения операций в режиме реального времени.

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Ранее немецкий концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии 25 танков Leopard 1 и передал их Украине.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Германия Беспилотник Беспилотники БПЛА Rheinmetall Воздушная разведка Украина-Германия Аэроразведка Дроны Война России против Украины Разведывательные дроны

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