РФ вывела большую корабельную группировку в Черное море, готовят провокации — Гуменюк 4 августа, 09:58 РФ увеличила количество кораблей в Черном море (Фото:t.me/kchf_ru)

Россия вывела в Черное море большую корабельную группировку, вероятно, могут готовиться провокации.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

«Корабельную группировку враг разворачивает большую. Действительно, большое количество кораблей — сейчас 15 единиц в Черном море. Одна традиционно — в Азовском», — отметила она.

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Гуменюк пояснила, что оккупанты пытаются рассредоточить свой корабельный состав для того, чтобы он не был скоплен в одном месте.

По ее словам, в рамках провокаций возможны угрозы и давление на гражданское судоходство вблизи Керченского пролива.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

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В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.