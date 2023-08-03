Гуменюк назвала глобальную цель ударов войск РФ по портовой инфраструктуре Украины 3 августа, 09:59 РФ ударила по портовой инфраструктуре Измаила, разрушив здание Дунайского пароходства и морвокзал (Фото:Nina Liashenko/Reuters)

Россия атакует портовую инфраструктуру Украины, пытаясь установит полное господство в Черном море.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Они нацелены на то, чтобы обозначить свое господство в Черном море, они продолжают терроризировать и блокировать работу украинских портов, которые находятся сейчас под контролем государства. Потому что функционирование портов, которые находятся на временно оккупированной территории, продолжается», — пояснила он.

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Гуменюк добавила, что российские оккупанты продолжают угрожать судам, которые пытаются заходить в украинские порты. Войска РФ наносят удары по портовой инфраструктуре, чтобы убедить международных партнеров, что они опасны для функционирования.

«Прекратить обстрелы должна страна-агрессор, это понятно, а мировая реакция — это очень мощный рычаг влияния, который может помочь в решении этого вопроса. Портовая инфраструктура Украины работает на весь мир, это не просто обеспечение экономики страны. При отсутствии полноценного функционирования „зернового соглашения“ страны мира страдают от того, что не могут получить то зерно, которое им крайне необходимо», — резюмировала она.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

После выхода из зернового соглашения войска РФ начали обстреливать портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, а также уничтожать ангары с зерном.