Залп — 12 Калибров. В Черном море находится 2 ракетоносителя оккупантов — ОК Юг

4 августа, 01:42
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В Черном море присутствуют два ракетоносителя оккупантов (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В Черном море присутствуют два ракетоносителя оккупантов (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что в Черном море присутствуют два ракетоносителя российских оккупантов.

«В акватории Черного моря присутствуют 2 ракетоносители с возможностью несения до 12 КРМБ типа Калибр», — сообщил Назаров.

В то же время, стратегическая авиация РФ не активна. Также в данный момент нет информации о подготовке атаки дронов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черное море Война в Украине Война России против Украины Калибр

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