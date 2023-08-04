Залп — 12 Калибров. В Черном море находится 2 ракетоносителя оккупантов — ОК Юг 4 августа, 01:42 В Черном море присутствуют два ракетоносителя оккупантов (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что в Черном море присутствуют два ракетоносителя российских оккупантов.

«В акватории Черного моря присутствуют 2 ракетоносители с возможностью несения до 12 КРМБ типа Калибр», — сообщил Назаров.

В то же время, стратегическая авиация РФ не активна. Также в данный момент нет информации о подготовке атаки дронов.

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