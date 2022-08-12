Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании — Резников

12 августа, 12:26
Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании.

«Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих UAarmy», — написал он в Twitter.

По его словам, голландский персонал начнет свою миссию в августе.

Видео дня
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1558012111225249793

«Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа», — написал он.

Резников поблагодарил министра обороны страны Кайси Оллонгрен «за дружбу и поддержку».

Читайте также:

Украинские военные проходят обучение на полигонах Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook) Стрельба, оборона и эвакуация раненых. В Генштабе ВСУ показали, как проходит обучение украинских военных в Британии

10 августа стало известно, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.

4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=ExCG-krMYic&t=239s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нидерланды Военные учения Алексей Резников Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Крыс надо находить и травить» /
РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым
12 августа, 08:46
Политика
Вредные привычки могут стать причиной ваших неудач (Фото:Alexandra Tran/Unsplash)
Откажитесь от жестких диет /
Шесть вредных привычек, которые мешают вам похудеть
12 августа, 07:00
Питание
Роберт Таибби: «От вас зависит, каким будет психологический климат ваших отношений» (Фото:4masik/Depositphotos)
Пять простых советов. Как улучшить отношения и избавиться от частых ссор
Роберт Таибби
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X