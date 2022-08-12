Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании — Резников
Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании.
«Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих UAarmy», — написал он в Twitter.
По его словам, голландский персонал начнет свою миссию в августе.
«Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа», — написал он.
Резников поблагодарил министра обороны страны Кайси Оллонгрен «за дружбу и поддержку».
10 августа стало известно, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.
4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.
7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.
В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.
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