Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании — Резников 12 августа, 12:26 Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании.

«Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих UAarmy», — написал он в Twitter.

По его словам, голландский персонал начнет свою миссию в августе.

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«Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа», — написал он.

Резников поблагодарил министра обороны страны Кайси Оллонгрен «за дружбу и поддержку».



10 августа стало известно, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.

4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

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