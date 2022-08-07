Швеция направит инструкторов для обучения украинских военных в Великобритании

7 августа, 19:02
Швеция направят в Великобританию инструкторов для обучения украинских солдат (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Швеция направят в Великобританию инструкторов для обучения украинских солдат (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Вооруженные силы Швеции направят в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

«В период с 12 августа по 31 декабря 2022 года вооруженные силы Швеции направят в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, разделенной на несколько учебных курсов», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что инициатива предоставить гражданам Украины возможность пройти базовую военную подготовку исходит от Великобритании — страна пригласила другие страны-партнеры в Объединенных экспедиционных силах (JEF) и Канаду присоединиться.

«Война России против Украины длится уже более пяти месяцев, и очень важно, чтобы внешний мир продолжал поддерживать Украину в борьбе страны за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этой работе и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины», — сказал министр обороны страны Петер Гульквист.

Отмечено, что в учениях в Великобритании примут участие около 10 000 украинских военных. Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании.

4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Военные учения Швеция Украинские солдаты

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